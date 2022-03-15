РИАМО - 15 мар. В онлайн-формате пройдет XV встреча членов Международного сообщества чеховских музеев и библиотек. Ее координатором выступит подмосковный литературно-мемориальный музей-заподедник А.П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В ходе конференции будет рассмотрена реставрационная, экспозиционная и проектная деятельность в чеховских музеях и библиотеках в 2021 году. Кроме того, специалисты обсудят актуальные межмузейные проекты, совместные выставки и издания.

В онлайн-конференции примут участие руководители и ведущие сотрудники всех чеховских музеев и библиотек России. Такие ежегодные встречи позволяют поддержать профессиональное и международное сотрудничество.

Межждународное сообщество чеховских музеев и библиотек организовано в 2007 году. В него входит восемь чеховских музеев мира из российских городов, а также Украины и Германии. Кроме того, членами сообщества являются чеховские библиотеки Москвы, Подмосковья, Ярославской и Сахалинской областей.