РИАМО - 15 мар. Стремление все успеть присуще многим людям в современном мире. Однако в самой идее подобного образа мышления, как правило, заложены чужие возможности и опыт, сообщает aif.ru.

По словам гештальт-терапевта Дарьи Петровской , постоянная погоня за тем, чтобы успеть сделать все, может измотать и привести к постоянному эмоциональному напряжению, в этом случае стоит задуматься и рационально проанализировать происходящее, а также задать себе вопросы: «Зачем мне все успевать?», «Что будет, если я не успею», «Чьи это слова, что я не успеваю, а должен?».

«В самой идее все успеть заложен некий стандарт, на который человек равняется. Это как правило, чужое видение и возможности. Они никак не соотносятся с физическим, эмоциональными и другими способностями конкретного человека. Есть идея, что нужно делать как кто-то, и человек начинает себя подгонять, подразумевая, что нельзя не успеть, нельзя не справиться. Это и есть точка напряжения», – отметила Петровская.

Специалист подчеркнула, что человек, которому с детства привили стремление успевать делать все, может быть физически не готов к нагрузкам, ложащимся на него во взрослом возрасте. В этом случае стоит оценить свои возможности и их ограничения, свою скорость и то, сколько времени и сил уходит на разные задачи.

«Как правило, если у человека есть желание, то сама цель помогает преодолевать большие нагрузки за короткие сроки. Однако если человек выполняет чью-то чужую идею, а им движет страх и стыд перед значимой фигурой, например, мамой и ее недовольством, то это будет отнимать ресурсы», – заключила Петровская.