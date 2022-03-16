РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. В среду в Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино состоится День открытых дверей для будущих родителей, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Врачи нашего медучреждения прочитают познавательную лекцию, проведут экскурсию по отделениям роддома, а также ответят на все вопросы наших гостей по поводу предстоящих родов», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 15:00. Записаться можно по телефону: 8-495-522-19-67.