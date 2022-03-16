РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Жители подмосковного Подольска со среды смогут посмотреть аппаратные совещания с участием руководителей администрации онлайн, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

В администрации городского округа Подольск еженедельно проходят аппаратные совещания с участием руководителей муниципальных учреждений и организаций. В ходе совещаний рассматриваются актуальные вопросы развития муниципалитета.

Со среды совещания будут транслироваться в прямом эфире в аккаунтах Жарикова в мессенджере Telegram и в соцсети «ВКонтакте».