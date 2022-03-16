РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. Каток на площади 30-летия Победы в Домодедове закончит работу в среду, сообщается в группе парков округа в соцсети «ВКонтакте».

Вечером пройдет дискотека в честь закрытия катка, начало в 20:00. Зарегистрироваться можно на сайте: http://parkidomodedovo.ru/rink/.

Сеансы катания длятся 1,5 часа. Покататься можно с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:00 до 19:30 и с 20:00 до 21:30.