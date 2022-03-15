РИАМО - 15 мар. Новым электронным каналом связи граждан со Следственным комитетом России стал Telegram-канал Информационного центра СК РФ. С его помощью россияне могут направить обратиться за помощью, сообщает пресс-служба ведомства.

Свое обращение граждане могут направить в том числе на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Информационный центр СК России учрежден главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с гражданами и оперативного реагирования на их обращения.

Помимо Telegram-канала, ведомство поддерживает сразу несколько каналов электронной связи. Большой популярностью пользуются сообщества во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Кроме того, граждане могут круглосуточно обратиться за помощью по телефону 8-800-100-12-60. На вопросы граждан отвечают специалисты следующих линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес» и «Справочная информация».

Ежедневно в Информационный центр Следственного комитета России поступает более 800 звонков и сообщений. Каждый обратившийся гражданин может оперативно получить обратную связь и подать обращение в удобное время.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину каждый день поступают доклады о взаимодействии Информационного центра с гражданами. Благодаря этому удается оперативно пресекать нарушения прав граждан.