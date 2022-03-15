РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В 2023 году планируется реализовать проект спортивной площадки у Ильинской школы в подмосковном Домодедове, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие. В ходе отчета жители поинтересовались, когда у Ильинской школы появится спортивная площадка для занятий физкультурой.

«Наверное, речь идет о площадке, которая за (Ильинской - ред.) школой. Там мы убирали недострой, у нас было недостроенное здание. Сейчас мы его ликвидировали, движемся постепенно. В этом году у нас выделено из бюджета округа порядка 2 млн рублей на то, чтобы мы навели там порядок, вывезли строительный мусор, распланировали весь этот участок под спортивную площадку. И мы уже подобрали проект. Надеемся, что в следующем году мы реализуем наш проект», - сказала Болмазова.