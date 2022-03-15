РИАМО - 15 мар. В Государственной думе РФ со вторника отменили масочный режим, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом ограничения по посещению зданий ГД по-прежнему сохраняются. Соответствующее распоряжение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее была прекращена проверка QR-кодов, а также открыты буфеты и столовые.

Пропуска, как и прежде, могут заказывать руководители фракций и главы комитетов ГД. Эти ограничения отменят в ближайшее время.

Власти столицы с 15 марта отменили обязательное ношение масок в общественных местах и пассажирском транспорте города. Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации с Covid-19.

В московских организациях также отменили обязательное измерение температуры у работников и установку разделительных перегородок на рабочих местах.

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