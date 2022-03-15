РИАМО - 15 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области пригласил предпринимателей региона принять участие в опросе о ведении бизнеса в условиях экономических санкций. Цель опроса – выявление различных проблем бизнеса для поиска путей их решения, сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос пройдет на портале ЕАСУЗ с 15 марта по 30 апреля. Участники смогут оставить свое мнение об условиях ведения бизнеса в существующих экономических реалиях и необходимых мерах поддержки бизнеса со стороны органов власти Подмосковья.

Отмечается, что ответы на вопросы займут не более 10 минут. Профессиональное мнение предпринимателей важно для властей региона для последующего принятия решений.

В комитете по конкурентной политике Подмосковья подчеркнули, что полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса и выработать наиболее эффективные решения для преодоления возникших проблем, что будет способствовать повышению устойчивости экономики, снижению негативного влияния санкций и развитию отечественного бизнеса.