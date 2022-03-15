РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В прошлом году на 34 детских площадках в Лобановском административном округе Домодедова отремонтировали ограждения и отдельные игровые элементы, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«На 34 детских площадках проведен ремонт ограждений и отдельных игровых элементов, отремонтировано 8 шахтных колодцев, установлены 2 информационные доски объявлений, снесено 2 некапитальных строительных сооружения, выполнены работы по кронированию и санитарной вырубке 61 дерева», - сказала Колиденкова.