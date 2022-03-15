РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В прошлом году в территориальный отдел администрации Лобановского административного округа Домодедова поступило 223 обращения, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 223 обращения граждан, 94 человека было принято на личном приеме начальником территориального отдела. Рассмотрено с выездом на место 48 заявлений», - сказала Колиденкова.

Она отметила, что жителей волновали вопросы экологии, землепользования, ЖКХ, уличного освещения, а также проблемы, связанные с безнадзорными животными.

По итогам прошлого отчета было сформировано 37 поручений главы, из них 10 выполнены, по одному даны разъяснения, 26 остаются в работе.