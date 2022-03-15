РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В 2021 году выплаты ко Дню Победы в Лобановском административном округе Домодедова получили 356 человек, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«Сегодня в Лобановском административном округе проживает 36 ветеранов Великой Отечественной войны, 1 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, 5 вдов участников Великой Отечественной войны, а также 314 граждан, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Единовременные выплаты к знаменательной дате получили все 356 человек», – сказала Колиденкова.

Она также отметила, что в течение прошлого года материальную поддержку оказали 67 юбилярам-долгожителям и 376 инвалидам.