РИАМО - 15 мар. Китайская компания Xiaomi анонсировала международную версию смартфона Xiaomi 12 Pro, сообщает Газета.ru.

Девайс имеет 6,74-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. В телефоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор емкостью 4,6 тыс. мАч.

Кроме того, в аппарате установлено три 50-мегапиксельные камеры с телеобъективом и сверхширокой камерой.

Смартфон будет продаваться в странах Европы, Азии и Африки. На территории США продажи не планируются. Стоимость устройства будет отличаться в зависимости от региона, однако минимальная цена составит 999 долларов.