РИАМО - 15 мар. Пользователи сообщают о крупном сбое у «Билайна» во вторник вечером, об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.ru.

На текущий момент пользователи жалуются на проблемы с мобильным интернетом (66%), а также на отсутствие сигнала сети (18%) и недоступность веб-сайта оператора (16%).

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи «Билайна» из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов страны.

Ранее пользователи в России жаловались на масштабный сбой в работе приложения Wildberries и мессенджера Telegram.