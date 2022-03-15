РИАМО - 15 мар. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая выбежала с плакатом во время прямого эфира программы «Время». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел вечером 14 марта во время прямого эфира телепрограммы «Время» с ведущей Екатериной Андреевой. Девушка появилась в кадре с агитационным плакатом, после этого ее задержали сотрудники полиции.

«Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2-й статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)», — сказала пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

Ранее СМИ сообщали, что в отношении Овсянниковой также проводится доследственная проверка на предмет нарушения ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Россия начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. После этого Россия столкнулась с множественными санкциями США и Евросоюза. Также с отечественного рынка начали массово уходить зарубежные компании.