РИАМО - 15 мар. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая выбежала с плакатом во время прямого эфира программы «Время». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Инцидент произошел вечером 14 марта во время прямого эфира телепрограммы «Время» с ведущей Екатериной Андреевой. Девушка появилась в кадре с агитационным плакатом, после этого ее задержали сотрудники полиции.
Ранее СМИ сообщали, что в отношении Овсянниковой также проводится доследственная проверка на предмет нарушения ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
Россия начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. После этого Россия столкнулась с множественными санкциями США и Евросоюза. Также с отечественного рынка начали массово уходить зарубежные компании.
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