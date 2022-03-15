РИАМО - 15 мар. В Подмосковье и столице в 2021 году выросло число финансовых пирамид в два раза по сравнению с показателем 2020 года и достигло 95, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

В столице было выявлено 79 таких организаций, а в Подмосковье – 16. Их рост связан с активностью мошенников которые заманивали граждан в проекты с якобы высокой доходностью. Для этого они использовали новые каналы в интернете.

Онлайн-мошенничество

Выявить их преступную деятельность в том числе удалось благодаря оптимизации процессов выявления подобных организаций со стороны ЦБ РФ.

«Тенденция перехода мошенников в интернет, наметившаяся в прошлые годы, продолжилась и в 2021 году: современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых, злоумышленники все активнее использовали соцсети и мессенджеры для привлечения людей в свои схемы», – заявил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ РФ по ЦФО Антон Сайкин.

Онлайн-проекты с предложениями вложить средства в приобретение псевдо-криптовалюты нацелены на молодую аудиторию. Более консервативные граждане чаще сталкиваются с более «традиционными» формами увеличения дохода. Например, злоумышленники предлагают вложить деньги в недвижимость и «кассы взаимпомощи».

В 2021 году в Подмосковье и столице было выявлено 115 организаций с признаками нелегальных кредиторов. Мошенники выдают займы гражданам, хотя не имеют на это права.

«В прошлом году в столичном регионе среди нелегальных кредиторов преобладали схемы с псевдолизингом, а также работа комиссионок, которые осуществляли деятельность под видом ломбарда», – отметил Сайкин.

По его словам, граждане сталкивались с предложениями получить займы от ООО, а также в виде ссуд от частных лиц и индивидуальных предпринимателей. Сведения о выявленных недобросовестных организациях передаются в правоохранительные ведомства и уполномоченные органы.

Перечень злоумышленников

На сайте Центробанка опубликован предупредительный перечень организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Там собраны данные об организациях, деятельность которых имеет свойства финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и участников рынка ценных бумаг.

Реестр обновляется ежедневно. С регистрацией в Подмосковье и Москве там значатся более 330 организаций.

Стать жертвой мошенников можно и в том случае, если онлайн-проекты не имеют фактической регистрации, а действуют только в Сети. Онлайн-мошенникам проще подделать документы и оформить финансовые обязательства на потерпевших.

По инициативе ЦБ РФ сайты, которые используются для мошенничества в финансовой сфере, блокируются в досудебном порядке в течение нескольких суток. В 2021 году вступил в силу соответствующий закон.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, гражданам необходимо соблюдать бдительность. Перед тем, как вкладывать свои средства или брать займы, следует убедиться в законности деятельности финансовой организации, наличии у нее лицензии или разрешения на работу от Банка России. Эти сведения доступны на сайте регулятора.