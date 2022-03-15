РИАМО - 15 мар. Ведется прием работ на региональный этап Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе», посвященного 90-летию легендарного автомобиля «полуторка», который является одним из символов Победы в ВОВ. Об этом сообщили организаторы конкурса.

В нем могут принять участие школы, детские и молодежные творческие студии и любые желающие дети в возрасте до 16 лет, проживающие в Подмосковье.

Присылать свои рисунки в различных техниках и анкету участника можно до 15 апреля на почту zastupniki-2022@yandex.ru. Размер работ должен быть не меньше формата А4 и не больше А3.

Основная задача проекта – через творчество прививать детям интерес к углубленному изучению истории России, сохранению исторической памяти.

Конкурс проводится с 2007 года. Ежегодно его темы меняются. В этом году главным героем стала «полуторка» - легендарная машина ГАЗ-АА, на которой перевозили продовольствие и боеприпасы, эвакуировали людей из блокадного Ленинграда по «дороге жизни», проходившей через Ладожское озеро и связывающей город со всей страной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.