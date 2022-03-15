РИАМО - 15 мар. В Подмосковье стартовала регистрация добровольцев для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Волонтерам предстоит информировать граждан о возможности принять участие в голосовании, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Также добровольцы будут сообщать о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается во всех субъектах РФ. Принять участие в поддержке голосования могут все желающие.

«Федеральный проект успешно реализуется в Московской области с 2017 года. За это время сделано многое. Мы видим, как меняется регион. Появляются новые общественные пространства, благоустраиваются и создаются парки культуры и отдыха, большое внимание уделяется обновлению дворов», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он отметил, что изменения в сфере благоустройства региона вносятся при активном участии жителей.

Проголосовать за территории могут все жители: отдать свой голос можно за парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Те объекты, которые получат наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2023 году.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект стартовал в 2017 году по поручению главы государства Владимира Путина.

Ключевой целью проекта является преображение облика городов России, создание комфортной среды и современных общественных пространств. В рамках проекта новый облик получают скверы, парки, детские и спортивные площадки.