РИАМО - 15 мар. Актер советского и российского кино, театральный режиссер и педагог Игорь Класс умер на 83-м году жизни. Об этом пишет Nation News.

О причинах смерти артиста не сообщается. Он скончался 13 марта.

Класс родился в Одессе 26 ноября 1939 года и окончил ЛГИТМИК в 1965 году.

За свою карьеру он исполнил свыше 100 киноролей. Он запомнился зрителям своими ролями в «Пиратах ХХ века», «Острове сокровищ», сериале «Битва за Москву» и других лентах.

Последней работой Класса в кино стало участие в документальной ленте «Мой мастер Класс», вышедшей в 2021 году.