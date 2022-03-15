РИАМО - 15 мар. Врачи Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова в городском округе Пушкинский спасли женщину, подавившуюся лавровым листом за ужином. Несмотря на обыденность ситуации, лист застрял в гортани женщины поперек, что вызвало у нее приступы тошноты и удушья и вынудило срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Да, при осмотре в гортани действительно был лавровый лист, который встал поперек. Особенностью было, что на вдохе лист перекрывал гортань, а на выдохе вставал в вертикальное положение. Это и вызывало у пациентки приступы удушья», - рассказал заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Он отметил, что процедура удаления листа из гортани пациентки заняла несколько минут. После этого она была отпущена домой с рекомендациями по лечению. Сейчас женщина оправилась от ситуации и чувствует себя хорошо.

Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли беременную женщину с коронавирусом, вызвавшим у нее стопроцентное поражение легких, а также поражение почек и печени. Пациентка провела в реанимации 36 дней и была подключена к аппарату ИВЛ.

Несмотря на тяжелое состояние пациентки врачи смогли назначить действенное лечение и женщина пошла на поправку. После выписки она уже дышала самостоятельно, а спустя время родила здорового ребенка.