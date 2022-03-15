РИАМО - 15 мар. Воздушно-десантные войска России захватили опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников в Киевской области и изъяли у противника множество единиц оружия западного производства, в том числе зенитно-ракетные и противотанковые комплексы, сообщает Газета.ru.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации российские Вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.
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