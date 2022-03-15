РИАМО - 15 мар. Воздушно-десантные войска России захватили опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников в Киевской области и изъяли у противника множество единиц оружия западного производства, в том числе зенитно-ракетные и противотанковые комплексы, сообщает Газета.ru.

«Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации российские Вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.