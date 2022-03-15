РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В микрорайоне Климовск Подольска начался пожар в квартире, его потушил проживающий там подросток, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Во вторник в 16:41 пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже дома на улице Первомайской, 1 в микрорайоне Климовск Подольска. На место происшествия выехали огнеборцы.

«Подросток находился один в квартире на момент возникновения пожара и сам его потушил. Также он вызвал сотрудников пожарной охраны. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела подростка, его жизни ничего не угрожает. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», - сказал сотрудник.

В настоящее время проверку по факту пожара и установлению причин осуществляет отдел по надзорной деятельности по городскому округу Подольск Главного управления МЧС России по Московской области.