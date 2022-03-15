РИАМО - 15 мар. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность ценообразования на сахар в ряде регионов страны, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В настоящий момент получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов.

В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юрлиц.

По всем выявленным нарушениям будет приняты меры прокурорского реагирования. Это нужно для пресечения искусственного дефицита на продукцию.

Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генпрокуратуре РФ.

Ранее СМИ сообщали о том, что россияне начали активно раскупать сахар-песок. При этом в ряде регионов цены оказались выше рыночных.

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 марта сахар в рознице подорожал среднем на 12,8%.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что правительство РФ подготовило план реагирования на жесткие западные санкции. Документ позволит перестроить логистические и производственные цепочки в стране. Общий объем финансирования составит около 1 трлн рублей.