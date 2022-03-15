РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В подмосковном Домодедове начали ремонт Растуновской поликлиники, сообщил глава округа Михаил Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Планируем отремонтировать 3 и 4 этажи стационара Растуновской больницы. Начали работы с 3 этажа, там они пройдут до конца мая. В помещениях проведут текущий ремонт, заменят сантехнику и отремонтируют оконные блоки», - написал Ежокин.

Он отметил, что обновление учреждений здравоохранения – одна из ключевых задач президентского проекта.