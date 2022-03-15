РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. В городском округе Мытищи проводится проверка в связи с ограблением квартиры местной жительницы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

Как отмечается в Telegram-канале «Опер слил», в Мытищах неизвестные средь бела дня ограбили квартиру местной предпринимательницы.

Женщина обратилась в правоохранительные органы вечером 14 марта с заявлением о том, что в первой половине дня примерно с 11:30 до 14:30 кто-то повредил входную дверь ее квартиры и похитил из шкафа в комнате ее ювелирные изделия, две норковые шубы и денежные средства в размере 85 тыс. рублей. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.