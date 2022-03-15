РИАМО - 15 мар. Держатели карт российской платежной системы «Мир» смогут рассчитываться ими в учетной записи Apple ID, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас на территории России нельзя рассчитаться с помощью Apple Pay картами зарубежных платежных систем Visa Mastercard. Однако такая возможность внутри страны есть у тех, кто владеет картами «Мир».

Запрет на работу Apple Pay был введен руководством «яблочной» компании в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что началась военная операции по демилитаризации Украины. В ответ на действия РФ западные страны объявили о жестких экономических санкциях в отношении России, которые призваны нанести удар по экономике страны.