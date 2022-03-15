РИАМО - 15 мар. Российская Федерация ввела санкции против президента США Джозефа Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает Nation News.

Соответствующее заявление сделали в МИД России.

Кроме того, в санкционный список попали министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и другие американские политики и чиновники.

По данным ведомства, скоро объявят о расширении санкций в отношении высокопоставленных американских чиновников, военных, а также бизнесменов.

Ранее Великобритания ввела персональные санкции в отношении зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина, а также ряда российских бизнесменов и журналистов.

24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на территории Украины.