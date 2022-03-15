РИАМО - 15 мар. В Московской области открыт конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Такая премия присуждается ежегодно за разработку и практическое внедрение научных и технологических достижений в коммерции.

«По результатам конкурсного отбора в 2022 году будет отобрано 10 победителей, каждый из которых получит по 1 млн рублей. В прошлом году мы вручили 20 свидетельств победителям 2020 и 2021 годов — ими стали 4 лауреата и 16 авторских коллективов», – заявила зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Соискатели должны добиться соответствия своих проектов приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Кроме того, достижения должны быть новыми и реализованы в период не более 5 лет до года выдвижения соискателя на участие в премии.

Список необходимых для участия документов опубликован на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Прием документов ведется в Доме правительства Подмосковья в бизнес-центре «Новатор».

Соискатели могут подать свои документы на участие до 12 мая 2022 года. Проконсультироваться можно по электронной почте vdovinav@mosreg.ru и по телефону 8 (498) 602-06-04 (доб. 5-42-02).