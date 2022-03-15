РИАМО - 15 мар. В Московской области открыт конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Такая премия присуждается ежегодно за разработку и практическое внедрение научных и технологических достижений в коммерции.
Соискатели должны добиться соответствия своих проектов приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Кроме того, достижения должны быть новыми и реализованы в период не более 5 лет до года выдвижения соискателя на участие в премии.
Список необходимых для участия документов опубликован на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Прием документов ведется в Доме правительства Подмосковья в бизнес-центре «Новатор».
Соискатели могут подать свои документы на участие до 12 мая 2022 года. Проконсультироваться можно по электронной почте vdovinav@mosreg.ru и по телефону 8 (498) 602-06-04 (доб. 5-42-02).
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