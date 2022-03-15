РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. С начала 2022 года на автодорогах Люберец устранили около 1,7 тыс. ям, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«Нестабильная весенняя погода приводит к образованию на автодорогах ям и выбоин. С начала текущего года в городском округе Люберцы зафиксировано более 1 795 ям, 1 706 из них устранены», - сказал Ружицкий.
Сейчас в работе находятся около 89 ям.
«Ежедневно обследуем все основные магистрали округа, отдельно отрабатываются обращения жителей. Ямы устраняются в кратчайшие сроки. Работы ведутся круглосуточно», - уточнил Ружицкий.
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