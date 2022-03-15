РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. На оперативном совещании временно исполняющей полномочия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой директор «Центра гражданской защиты» Роман Поликарпов доложил о текущей оперативной обстановке, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 8 по 14 марта совершено 16 выездов по сообщениям о пожарах и возгораниях. Пострадавших нет.

За отчетный период о нарушении закона о тишине сообщали 98 раз, о смерти без признаков насилия – 27, о кражах – 11, о мошенничестве и распространении наркотиков – по 5, о телесных повреждениях – 2 (пострадавшие в ДТП).

В ЕДДС принято и обработано 485 телефонных вызовов, из них поставлено на контроль исполнения 48 сообщений.

В системе-112 принято и обработано 4 836 вызовов, из них 1 553 раза вызывали скорую помощь. В пожарную службу было передано 53 сообщения, в полицию – 680. Подключение ЕДДС проводилось по 485 вызовам, консультативная помощь была оказана 387 раз.

В ЕДДС поступило 91 сообщение по вопросам работы систем жизнеобеспечения, содержания жилищного фонда, городских территорий и дорог.

За отчетный период произошли 2 аварии на объектах и коммуникациях электроснабжения. Аварийное отключение произошло ночью 9 марта в деревнях Поседкино, Протасово и Бяконтово. В 04:58 электроснабжение восстановлено полностью. Еще одно отключение зарегистрировано днем 10 марта в деревнях Аксаково, Крюково, Марфино и поселке Федоскино. Для восстановления электроснабжения потребовалось менее одного часа.

За прошедшую неделю зарегистрировано 7 сообщений о минированиях и угрозах взрывов. Все они поступали 9 марта с 15:03 до 17:57. Из-за ложных вызовов в тот день эвакуировали школы №27 (ул. Юбилейная, 42/2), №31 (ул. Борисовка, строение 6) и №34 (ул. Мира, 39А), магазины «Хозтовары» (ул. Борисовка, 20) и «Камуфляж-Рыбалка» (проспект Астрахова, 2), ТЦ «Июнь» (ул. Мира, 51), ООО «Сестрорецкий оружейный завод» (ул. Силикатная, 61).