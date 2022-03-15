РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мар. Девять творческих коллективов культурного комплекса «Котельники» стали лауреатами 13-го Международного фестиваль-конкурса «Радуга Мира», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходил 11-12 марта в Домах культуры «Силикат» и «Белая Дача».

Гран-при получили участники балетной студии «Фуэте» Варвара Алексеева и Андрей Грачев за дуэт «Дружный марш».

В номинации «Инструментальное творчество» лауреатами стали музыканты студии по классу фортепиано. В номинации «Вокал» - ансамбль эстрадного пения «Серпантин», вокальные студит «Веснушки», «Рикки-Тикки» и «Время».

Лауреатами «Хореографии» стали балетная студия «Фуэте», студия современного танца «Гротеск», театр танца «Летать» и ансамбль народного танца «Рассвет».