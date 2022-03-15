РИАМО - 15 мар. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья больше не будут проводить проверки на строительных площадках по соблюдению мер антиковидной безопасности. Это связано с улучшением эпидобстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

«На протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции Главгосстройнадзор предпринимал исчерпывающий комплекс мер по контролю за недопущением распространения заболеваемости на стройках региона. Как результат – нам удалось не допустить возникновения очагов заражения на объектах», - отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По его словам, сейчас из-за стабилизации эпидобстановки по коронавирусу такой необходимости нет.

После принятия нововведений из мобильного сервиса «Подмосковные стройки» также будет исключено отображение индекса Covid-безопасности. ⠀

Ранее в Подмосковье был отменен обязательный масочный режим в общественных местах, который действовал в регионе с мая 2020 года.

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