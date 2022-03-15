РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. С начала текущего года в Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино, который в декабре 2021 года вновь открылся после временного перепрофилирования под инфекционное отделение в связи с Covid-19, родился 381 ребенок, в том числе одна двойня, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий с рабочим визитом побывал в медучреждении. Главный врач роддома Наталья Алимова показала ему палаты и рассказала о работе после открытия.

«Мы снова принимаем роды с 6 декабря прошлого года. Это настоящее счастье для всего нашего коллектива и, конечно, наших мамочек. Всего с начала года принято более 380 родов, из них 1 роды многоплодные - двойня. Родился 381 ребенок: 177 мальчиков и 204 девочки», - сказала Алимова.

Она добавила, что многие роженицы сомневались, ехать ли в Балашихинский роддом, который был ковидным центром, или выбрать другое учреждения для родов.

Алимова заверила, что во всех палатах, коридорах, подсобных помещениях прошла полная дезинфекция. Перед открытием их тщательно проверила специализированная организация.

«Мы понимаем, насколько ответственны перед нашими пациентами и малышами. Для доверительного отношение с пациентами мы не только ведем наши социальные сети и открыли канал в Telegram, но и проводим дни открытых дверей. Ближайшая встреча состоится 16 марта», - отметила Алимова.

Тарас Ефимов поблагодарил персонал родильного дома за работу. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил Наталье Алимовой знак «За Труды».

«Знаю, что многие врачи и медицинские сестры в роддоме работают с момента открытия. Хочется передать им слова благодарности за действительно благородный труд», - сказал Ефимов.

С февраля текущего года в Балашихинском роддоме вновь начала работу женская консультация на 200 посещений в смену. В учреждении работают 288 человек, 71 врач, 134 - средний медперсонал. 56 врачей и 26 акушерок имеют высшую квалификационную категорию.