РИАМО - 15 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов стал третьим в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам февраля, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

В топ-5 рейтинга также вошли Александр Бельский (Санкт-Петербург), Владимир Константинов (Республика Крым), Фарид Мухаметшин (Татарстан) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

В число новостей с упоминанием Брынцалова в СМИ вошли его сообщения о сборе гуманитарной помощи, которую оказывает Подмосковье беженцам из Донбасса, в частности, об отправке в Ростовскую область хлебобулочных и кондитерских изделий, воды, чая, кофе, на которые поступил первоочередной запрос.

По словам спикера подмосковного парламента, в дальнейшем регион продолжит оказывать помощь беженцам в рамках их потребностей.

Также СМИ публиковали новости с участием Брынцалова по поводу его выступления на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», где председатель Мособлдумы представил доклад об итогах работы за прошлый год.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 74 тыс. источников, в которые входят ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.