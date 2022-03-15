РИАМО - 15 мар. Нападающий клуба «Зенит» Артем Дзюба вновь отказался от вхождения в сборную России по футболу. Тем не менее у него еще есть возможность войти в состав национальной команды, сообщает News.ru.

«Просто у него, наверное, есть объективные причины, но сейчас сборная футбольная вообще вся под вопросом. Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше — будут решать. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут», – заявил бывший футболист сборной РФ Дмитрий Булыкин.

По его мнению, форвард принял такое решение не из-за давнего конфликта с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

Ранее Карпин заявил, что Дзюба отказался от вызова в сборную из-за политической ситуации в Украине, где у него проживают родственники. Тренер отметил, что останется на связи с футболистом и продолжит следить за его успехами в «Зените».

В первый сбор российской команды по футболу вошли 27 футболистов. Спортсменам предстоял матч с командой Польши в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре, однако затем сборную РФ отстранили от участия. Скоро спортсменам предстоит провести серию тренировок.