РИАМО - 15 мар. Из категории земель сельхозназначения в земли промышленности переведены 2 земельных участка в Домодедове и Клину, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Такой перевод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Это возможно только в соответствии с утвержденным генеральным планом.

В городском округе Домодедово у земельного участка площадью 4 тыс. кв. м была изменена категория для размещения автозаправочного комплекса. Подъездная дорога к заводу по производству листового стекла появится на земельном участке в городском округе Клин. Его площадь составляет 4,5 тыс. кв. м.

«Оба этих земельных участка переведены в категорию промышленности, так как соблюдено самое главное условие: в генеральном плане городских округов Домодедово и Клин на момент подачи ходатайства уже была предусмотрена необходимая для перевода функциональная зона, а именно производственная и зона транспорта», - подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Сейчас получить госуслугу по переводу земельных участков из одной категории в другую можно в электронном виде на региональном портале госуслуг Московской области. Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство через личный кабинет.

С июня 2022 года услуга будет предоставляться полностью в электронном виде. При этом срок ее предоставления будет сокращен до нескольких дней.