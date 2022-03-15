РИАМО - 15 мар. Для увеличения скорости выполнения работ по программе газификации «Мособлгаз» набирает дополнительных сотрудников, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

По его словам, новые сотрудники будут решать вопрос разводки газа внутри жилого дома, чтобы жители населенных пунктов региона могли в максимально короткий срок получить услугу.

Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что количество домов, в которые необходимо провести газ, будет увеличиваться, потому что зимой к большому числу домов «голубое топливо» подводили под цоколь.

«Жители просили до весны оставить работы внутри дома, потому что это непосредственно сопряжено с отверстиями в стенах», - добавил Баранов.​

Он пояснил, что в холодное время года жители не хотят проводить такие работы.

Всего в текущем году планируют догазифицировать 1692 населенных пункта.