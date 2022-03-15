РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Новый аппарат МРТ начнет работать в больнице подмосковного Королева в конце весны, сообщает пресс-служба городской администрации.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках президентского проекта «Здравоохранение» в Центральной городской больнице Королева завершен монтаж аппарата МРТ Canon системы vantage elan. Первых пациентов планируется принять в конце весны.

В своем сегменте - это современный аппарат, обладающий впечатляющими клиническими и экономическими преимуществами в сочетании с целым рядом передовых технологий. Сверхкороткий магнит длиной 1,4 м гарантирует высокое качество изображений, а полная диагностика головного и спинного мозга занимает менее 20 минут. По сравнению с предшественниками у нового аппарата снижен уровень шума на 90%, что повышает уровень комфорта для пациента.

Обследование на новом аппарате будет бесплатным для всех жителей города по ОМС или по назначению лечащего врача.

В ближайшее время в больнице ждут инженеров-аппликаторов из компании Canon, которые введут аппарат в эксплуатацию и проведут обучение персонала.