РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Проживающие в подмосковном Подольске дети, подростки и их родители могут получить психологическую помощь по единому бесплатному телефону доверия, сообщили в УМВД России по Подольску.

Для детей, подростков и их родителей, которым требуется психологическая помощь, работает единый телефон доверия: 8(800)200-01-22. Его создали для оказания психологической помощи в трудных жизненных ситуациях.

Главная задача специалистов заключается в снятии острого психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент. Психологи уберегут юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

Вместе с абонентом психолог анализирует ситуацию, выявляет ее причины, подсказывает алгоритмы выхода из сложившегося положения и мотивирует человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему.

Общение с психологом абсолютно анонимно, называть свое имя, фамилию и адрес не требуется.

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.