РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жители Подольска 22 марта и 20 апреля смогут задать вопросы по порядку подачи налоговой декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области 22 марта с 9:00 до 17:00 и 20 апреля с 9:00 до 17:00 проведет «Горячую линию» по вопросам декларирования доходов физическими лицами.

По выделенному телефону: 8-496-763-29-60 можно получить консультацию по порядку подачи налоговой декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ.