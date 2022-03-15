РИАМО - 15 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение повысить с 50% до 70% максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

С помощью этой меры власти Москвы рассчитывают повысить финансовую устойчивость подрядчиков. А также это позволит стабильно реализовывать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры мегаполиса в условиях западных санкций.

Решение об этом власти приняли после того, как к ним обратились местные бизнесмены.

Россия сейчас испытывает беспрецедентное давление Запада из-за начала военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.