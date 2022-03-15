РИАМО - 15 мар. В городском округе Долгопрудный появится пристройка к школе на 1,5 тыс. мест. Закупку на ее проектирование и строительство объявил комитет по конкурентной политике Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок. Победителю конкурса предстоит выполнить работы по проектированию, строительству и поставке оборудования.

Пристройка будет расположена по адресу: Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом №27.

Работы проведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Завершение строительства запланировано на 2024 год.