РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске в микрорайоне Кузнечики во время очередного рейда эвакуировали четыре неправильно припаркованных автомобиля, сообщает администрация округа.

Рейд провели 14 марта. В нем приняли участие сотрудники отдела ГИБДД, управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа и территориального управления микрорайона Кузнечики.

На улицу Академика Доллежаля прибыла техника подрядной организации ООО «СТМ», способная эвакуировать автомобили типа «ГАЗели». Всего эвакуировали четыре транспортных средства.

Автомобили на этой улице в дневное время были припаркованы с нарушением правил дорожного движения. Они перекрывали одну полосу для движения и препятствовали работе уборочной техники.

Транспортные средства с территории микрорайона эвакуируют не реже одного раза в неделю. Также по региональной улично-дорожной сети работают автомобили системы «Паркон».