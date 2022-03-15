РИАМО - 15 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ выступила с требованием рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрете химического оружия. Об этом сообщает Nation News.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о принятом решении во время переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как стало известно ранее, во время спецоперации РФ на Украине была выявлена сеть лабораторий, в которых разрабатывалось смертельно опасное биологическое оружие.

Россия начала проводить военную операцию на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.