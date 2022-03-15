РИАМО - 15 мар. Столичное правительство приняло решение об упрощении оформления пропусков на въезд и передвижение по территории города грузового транспорта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по мегаполису вырастет с 5 до 10 суток. При этом срок оформления постоянных пропусков уменьшится с 14 до 10 рабочих дней.

Кроме того, существенно сократится число документов, которые необходимы для получения пропуска на проезд в дневное время, еще стало проще внести изменения в действующие пропуска и заявки.

До конца текущего года был продлен упрощенный порядок получения пропусков для проезда ночью грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

Соответствующие изменения будут вступать в силу в Москве по мере создания технических возможностей.

Принятое властями города решение поможет повысить пропускную способность и надежность логистических цепочек по доставке в столицу нужных грузов для нормальной работы предприятий потребрынка, промышленности и иных отраслей экономики.

Это решение было принято на основе обращений предпринимателей и является частью пакета первоочередных мер по стабилизации городской экономики в условиях введенных в отношении РФ санкций.