РИАМО - 15 мар. Специалист стоматологической клиники «Мегастом» Владимир Лосев сообщил, что сейчас в магазинах России можно купить пасты в ценовом диапазоне от 30 до 400 рублей. При этом дорогие пасты не всегда эффективны, лучше их подбирать индивидуально, сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что на дороговизну пасты влияет ее бренд. Производители паст бывают класса «премиум» или «масс-маркет».

Специалист советует не верить всем рекламным трюкам и не покупать пасту, руководствуясь просмотром рекламы.

Кроме того, Лосев также предупредил, что не все пасты одинаковые. Так, например, взрослым нельзя использовать детские зубные пасты, а детям - взрослые.

Это средство гигиены должно подбираться строго индивидуально с учетом состояния полости рта и наличия тех или иных проблем у пациента. А лучше всего использовать средства по уходу за полостью рта от одного бренда, что сводит к минимуму возможные побочные эффекты и аллергические реакции.