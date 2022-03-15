РИАМО - 15 мар. Депутаты Московской областной думы 17 марта проведут заседание по теме поддержки импортозамещения. Парламентарии обсудят льготы для инвесторов и план реализации поручений президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Главная задача всех уровней власти в настоящее время – поддержка экономики в условиях санкций и импортозамещение. Мы выйдем с проектом закона, которым предложено предоставлять землю в аренду без торгов за 1 рубль в год на 3 года для производителей товаров импортозамещения», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым будут снижены административные барьеры и упрощен порядок получения налоговых льгот инвесторами.

Парламентариям представят данные о работе Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в ЦФО и управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

Также будут озвучены доклады Общественной палаты Московской области и итоги реализации ключевых положений послания президента.

Заседание пройдет 17 марта в 11:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте подмосковного парламента.