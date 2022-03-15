РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили два новых случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 868 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 650 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в регионе подтверждено 952 238 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 528 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 911 115 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>