РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Грузовик застрял в тоннеле на Волковской с южной стороны города Люберцы, сообщил порталу «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Когда подъезжал к тоннелю, увидел, что впереди идущие машины стали разворачиваться. Подъехав ближе, понял в чем дело. Сотрудников ДПС еще не было, видимо, столкновение произошло за несколько минут до этого. Повреждения заметил только у грузовой машины, был помят кузов», - сообщил очевидец.

На странице «ЛЮБЕРЦЫ За Рулем» во «ВКонтакте» опубликовали фото, сделанное в 13:22 во вторник.