РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В Востряковской амбулатории Домодедова начался ремонт, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В медучреждении заменят инженерные коммуникации, двери и окна, отремонтируют фасад и крышу, а также проведут перепланировку помещений. Внутренняя отделка будет выполнена по стандарту поликлиник Подмосковья — он включает современную навигацию и зону комфортного ожидания для пациентов. После ремонта в амбулатории появится новая мебель и современное оборудование.

На время ремонта врачи будут принимать в других медучреждениях. Педиатр примет пациентов в педиатрическом отделении больницы микрорайона Авиационный по адресу: улица Ильюшина, д. №13/19, а терапевты – в амбулатории «Подмосковье» по адресу: поселок санатория «Подмосковье», д. №25.